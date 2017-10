Salvador Escalante, Michoacán (Boletín).- Un grupo de 400 antorchistas se presentaron en las oficinas Edilicias Municipales de Salvador Escalante para solicitar a José Jesús Lucas Ángel quién representa este municipio, el cumplimiento de la minuta de acuerdos firmados con fecha del 6 de marzo del 2017 y que aún no se han materializado.

Algunos de ellos, las escaleras de la calle Vasco de Quiroga, aplanado de la extensión de la Primaria “Antonio Mendoza”, balastreo de calles en la colonia 23 de marzo, entre otros, informó Rabí Núñez Medina, líder del Movimiento Antorchista en la región.

En está ocasión Lucas Ponce no se hizo presente, por lo que fueron atendidos por su secretario particular Pablo Ángel Ángel, quien les pidió le dieran un poco más de tiempo al alcalde para poder cumplir con los compromisos pactados, lo que causó las inconformidad de los manifestantes.

“La gente quiere ver acuerdos materializadas, no más palabras, no están pidiendo perlas ni diamantes, tan solo vivir dentro de un entorno con mejores condiciones, con espacios educativos dignos para recibir el aprendizaje necesario e importante para todo ser humano y llegar a formar una sociedad diferente, donde el hombre transformado vea a su semejante como persona no como objeto”, expresó el dirigente antorchista.

El luchador social mencionó que de no ser cumplidos los acuerdos pactados, los antorchistas de la zona se manifestarán en las calles con consignas adecuadas haciendo valer el derecho del pueblo más pobre y más abandonado por el gobierno.

“El pueblo sabe que al estar organizados llegarán a vencer todos los obstáculos que se presenten y con certeza avanzan acrecentando las filas de Antorcha”, finalizó Núñez Medina.

