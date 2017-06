A principios de Junio te expliqué la inflación y los 2 principales tipos que tenemos en México. Comentábamos en este espacio que, si bien la publicación de este indicador que hace el INEGI es solamente una referencia ya que, al calcularse con los precios de 83 mil productos, es literalmente imposible que una sola persona los compre todos cada quincena para que vea el impacto tal cual se publica.

Para hacer más fácil su interpretación, puedes conocer los datos inflacionarios de un solo sector y es en este detalle donde se notan las grandes diferencias.

Te voy comentando que, entre Mayo del 2016 y Mayo del 2017 ya llevamos una inflación en México del 6.16% la cual supera por mucho el 3% que tiene Banxico como objetivo. Esto ha generado que haya habido tantas alzas de tasas por parte de nuestro banco central pero eso es harina de otro costal que tocaremos en otro momento.

Regresando al 6.16% actual, se siente muy alta para lo que habíamos estado acostumbrados en años anteriores donde incluso llegó a estar debajo del 3% pero déjame decirte que eso no es nada. Existen algunos sectores que han sido muy golpeados por este indicador y si el 6.16% lo sientes alto te digo que solo es el bebé porque la mamá es, en mi opinión, la inflación del sector de la construcción. Y agárrate porque ahí te van unos datos:

Para conocer cómo ha pegado la inflación en este sector tenemos que desmenuzar el aumento de precio que han tenido los materiales que se usan para construir, o al menos los principales. Por ejemplo, el Cemento ha subido un 16% lo mismo que el tabicón. La arena y la grava han subido entre un 17% y un 18%; el Mortero casi el 20% al igual que los tubos. Los que se llevan de calle a todos los demás son los cables y las láminas de metal con un aumento de precio de Mayo del 2016 a Mayo del 2017 de casi el 30%!!!!

Obviamente esto repercute en el precio de las casas ya que, si una constructora trae un proyecto grande que lleva más de un año, el hecho de que algunos insumos suban más del 30% te echa a perder el negocio.

Ahora imagínate la autoconstrucción. Todavía las constructoras compran volúmenes altos y con anterioridad para sus proyectos pero las personas que tenían su terreno y comenzaron a construir su casa o que se pusieron a remodelar la que ya tienen, pues a la mera hora la lana ya no les alcanzó y, o se quedaron a medias o les tocó sacar un préstamo para terminar.

Es aquí donde te das cuenta de lo que es la verdadera inflación, cuando las cosas que compras se van al cielo. Por eso cuando se publica el dato del 6.16%, aún y cuando es alto, la gente se enoja y dice que no es cierto, que la verdadera inflación está mucho más alta, y por supuesto le das la razón si quien diga esto es alguien que se puso a construir ya sea en pequeña o gran escala.

Muchos materiales son importados, aunque con un tipo de cambio a la baja no tendría sentido argumentar como causa el dólar. En algunos de los productos de la construcción entran otro tipo de factores como en el caso del cemento ya que se trata de un mercado con muy poca competencia y en el que, las empresas que lo fabrican son monstruos súper enormes que no aceptan la competencia y realizan un control no formal de los precios, al cabo no hay quien les haga sombra. Algo parecido a lo que sucedía con la telefonía celular hace algunos años.

Otros productos pueden ser por escasez, aquellos que dependen de extracción minera puede ser por regulaciones, en fin, las causas pueden ser muchas, lo único es que la inflación de este sector ahí está y esa sí está de locos.

Así que te reitero que no tomes la inflación ni la subyacente como biblia, sino como referencia para la toma de tus decisiones y, sobre todo, para que investigues más a profundidad cómo está la inflación de tu sector para que tomes precauciones en tu área de desempeño, no vaya a ser que hagas cuentas con unos precios y a la mera hora no te alcance la lana.

Si tienes alguna duda específica que quieras resolver pregúntame en mi correo inteligenciaenfinanzas@gmail.com, a mi twitter @RockBrokers o en www.facebook.com/rockbrokers/

En los próximos días te diré las fechas para que conozcas las verdaderas finanzas personales