Estados Unidos (MiMorelia.com).- El gerente general de Netflix, Reed Hastings, declaró que la necesidad humana de dormir es su mayor competencia hasta el momento, desdeñando servicios como Youtube, HBO, Amazon o la televisión de paga.

“Tu sabes, solo piénsalo, cuando ves un show en Netflix y te vuelves adicto, te quedas hasta muy noche viéndola. Estamos compitiendo contra el sueño” dijo el empresario.

Después de la declaración, la cuenta oficial de Netflix en twitter publicó “El sueño es mi gran enemigo (Sleep is my greatest enemy)” con lo que consiguió más de seis mil corazones y casi tres mil retuits.

Durante el mismo evento, ejecutivos de la compañía pronosticaron que durante estas semanas lograran los cien millones de suscriptores a su plataforma ademas de los próximos estrenos como Orange is the new black (temporada 5), Narcos (temporada 3), Stranger Things (temporada 2) y películas como War Machine, Sandy Wexler entre muchas más.

APMA