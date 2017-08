Ciudad de México (Rasainforma.com/Redacción).- Yael Kisel, ciudadana del mundo: mexicana, israelí y norteamericana trabaja en el Hábitat de la Poland Mars Analogue Simulation 2017 (PMAS).

Antes de entrar a la misión, menciona en entrevista que deben estudiarse a fondo las condiciones de Marte en esta simulación. Se analizarán los factores humanos, la colaboración entre científicos de todo el mundo, el trabajo conjunto.

Kisel indica que la tripulación de la PMAS estará aislada, pues todo tiene que ser “lo más realista que se pueda, vamos a ver cómo son dos semanas juntos, trabajando juntos, con mucha presión, con mucho quehacer y cuáles serán los factores importantes que tenemos que mejorar antes de mandar realmente gente a Marte”.

Kisel sonríe cuando se le pregunta por su nacionalidad: “Tengo muchas nacionalidades. Mi papá es mexicano, nació en la Ciudad de México, mi mamá es de Israel y yo nací ahí también”.

Le gusta estar con personas de diferentes países, “para mí es muy bonito que nuestro grupo sea tan internacional. La gente diferente puede trabajar junta. Podemos trabajar las perspectivas diferentes”.

Kisel nació en Haifa, creció en Los Angeles, Estados Unidos; su doctorado lo hizo en Inglaterra y actualmente reside en Eslovenia. El doctorado en Biología Evolucionaria lo estudió en el Imperial College London y el posdoctorado en Macroecología lo realizó en la Universidad de Göttingen en Alemania. Recién comenzó a trabajar en el Space Biology Program en el NASA’s Ames Research Center.

La Poland Mars Analogue Simulation 2017 es organizada por la Space Generation Advisory Council (SGAC) y la Space Exploration Project Group(SEPG). Dicha simulación cuenta con el apoyo de patrocinadores como ABM Space y la compañía Space Garden.

#dailydrawing 207. Getting ready for (ersatz) Mars! More info in link in my bio… pic.twitter.com/OudtwxHB2W

— Yael Kisel (@yaelsnail) 27 de julio de 2017