Por: Oscar M. Mora/@Hosscar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la proyección de Sinvivir, ópera prima de Anaïs Pareto Orghena, la competencia de Largometraje Mexicano en la decimoquinta edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM XV) llegó a la mitad de su selección, con el ofrecimiento de cintas que van desde el drama intimista, el road trip, el viaje personal hasta el retrato póstumo. Las otras cintas que ya debutaron en la sección son Casa Caracol de Jean-Marc Rousseau Ruiz, Cuadros en la Oscuridad de Paula Markovitch y Oso Polar de Marcelo Tobar.

Con cuatro de las ocho películas en competencia, la “columna vertebral del FICM XV” –como señala su vicepresidente, Cuauhtémoc Cárdenas Batel– ha ofrecido al público historias originales con visiones particulares de sus creadores, actuaciones diversas y temáticas comprometidas con el cine nacional. Ahora que estamos a medio camino, es hora de hablar sobre los trabajos presentados y lo que podemos esperar, así como del resto de los filmes que completarán la sección.

Casa Caracol, un viaje al paraíso funesto

El primero de los largometrajes proyectados en la competencia mexicana fue Casa Caracol, protagonizada por Rosalba García (Sofía), Ianis Guerrero (Nico) y Alejandro Luna Jara (Héctor) y que narra el viaje de su protagonista hacía las pozas de Xilitla en la huasteca potosina. Ahí la mujer decide hospedarse en un hostal llamado “Casa Caracol”, donde conocerá al resto de los personajes hasta que un hecho trágico cambia el desarrollo de su viaje que convierte una búsqueda personal en un espiral de violencia psicológica y real.

Con una dirección modesta, un trabajo de fotografía que refleja la belleza de la zona y un guion que desde el inicio presagia la tragedia, Casa Caracol reflexiona sobre la violencia que amenaza los paraísos nacionales y en la que se ven atrapados sus turistas y los mismos pobladores originarios. Sin embargo, la cinta de Rousseau Ruiz cae en clichés propios del drama que intenta reflejar y prolonga el sufrimiento de su protagonista, lo que para ganar el premio del público podría reflejar puntos en contra, y en el caso del jurado y la prensa, críticas poco favorables.

Retrato y homenaje en Cuadros en la Oscuridad

Cuadros en la Oscuridad, protagonizada por Alvin Astorga en el papel principal, cuenta a través de imágenes frías y realistas, la solitaria vida de Marcos, un pintor que a consecuencia de una dictadura no puede exhibir sus cuadros. Pero la precaria vida del anciano cambia cuando a su casa irrumpe Luis, un niño ladrón quien se queda a vivir con él atrapado por la curiosidad de sus pinturas y la protección paternal del hombre. Así Marcos intercala su vida como despachador de gasolina en una región llena árida, un río que arrastra basura y casas a medio caer con su pasión como artista mientras trata de enseñarle al pequeño las nociones básicas del color y la anatomía, cuida de su salud y lo acoge bajo su protección.

El largometraje de la directora, quien posee una fuerte trayectoria como guionista, elige el sonido ambiental, la fotografía fría y cruda y las expresiones de su protagonista, para rendir homenaje póstumo a su padre, el pintor Armando Markovitch, que, como el personaje de Marcos, no pudo mostrar su obra debido a las complicaciones políticas de la dictadura militar en Argentina. El problema con Cuadros en la Oscuridad es que, a pesar de su mayor profesionalismo técnico, se siente lenta y demasiado larga tratando de mostrar la importancia del arte cuando se vive bajo condiciones sociales y económicas de adversidad. Sin demeritar el trabajo de todo el equipo de Markovitch, la película se olvida de narrar una historia y elige apelar al retrato lo que para el público puede resultar conmovedor o aburrido.

Oso Polar, una road movie dinámica y novedosa

Grabada con teléfonos iPhone, Oso Polar narra el reencuentro de Heriberto (Huberto Busto) con sus excompañeros Trujillo (Cristian Magaloni) y Flor (Verónica Toussaint) a quienes acompañará a una reunión escolar en un viaje por la Ciudad de México. Lo que comienza como un simple reencuentro se convierte para “Heri” en un road trip de introspección y descubrimiento donde los roles infantiles resurgen. A través de la química entre los tres personajes, los abusos, apodos, burlas y frustraciones van saliendo a la luz en un coche que cruza la ciudad.

Los méritos de Oso Polar son varios. Primero, su frescura e innovación gracias al dinamismo de la cámara ligera. Al tratarse de ser el primer filme mexicano grabado con iPhones, se siente veloz, verosímil y dinámico. Las actuaciones de sus protagonistas lucen cuando los tres interactúan entre sí y dejan ver sus personalidades que chocan, se confrontan y se revelan como víctimas y victimarios. Otra virtud de la cinta es la música que acompaña al viaje.

Pero no todo en Oso Polar es rebelarse a las técnicas convencionales. Y aquí radica su punto débil, ya que, al ensalzar la técnica sobre la forma, el guion no termina de cumplir y se pierde entre lo que sucede en la historia y el contenido del teléfono de Heriberto que intenta esbozar las motivaciones de su rol en el viaje y los recuerdos de su vida grabados en el dispositivo. Es en esos momentos de la película, cuando la “dimensión seria” intenta mostrarnos lo que ha sido en la vida de Heri y las consecuencias que tendrá en el trayecto.

Oso Polar es un arriesgado largometraje que gracias al carisma de sus actores y la novedad de su producción podría ganar simpatía entre el público y dar la sorpresa en la competencia.

Sinvivir, un drama intimo sobre la amistad y la familia

Sinvivir, primer trabajo largo de Anaïs Pareto, se centra en la historia de tres hombres que viven cada quién una complicada situación personal. La cinta es protagonizada por Horacio García-Rojas en el papel de Moi, Antonio Lopeztorres como Hugo, el primo de Moi, Pedro Hernández como Jairo, amigo de Hugo y dueño de la casa en donde se desarrolla la trama, y la actriz Mercedes Hernández como la hermana de Jairo. La película comienza cuando Hugo, que se aloja temporalmente con Jairo, lleva a Moi a raíz de que este último intentó suicidarse. Así los tres hombres deben convivir cada uno con sus crisis individuales y aprender a encontrar el sentido o aceptar el sinsentido de la vida.

Con una fotografía modesta, pocas locaciones (la mayoría de la película ocurre en la casa), música original del cantante michoacano Axel Catalán, actuaciones bien llevadas (es de destacar el rol de la hermana de Jairo como la voz sensata de la cinta) y una conmovedora historia, Sinvivir es un drama intimo que lleva al espectador por una variedad de emociones. Al tratarse de un tema difícil, su directora y todo el equipo, logran realizar un trabajo serio que no cae en el melodrama ni el fatalismo. A pesar de que en varios momentos de la cinta en que hay situaciones que rozan la fatalidad intrínseca de la vida, el largometraje de la directora española se siente honesto y en él no se ofrece una lección moral o una condena al suicidio. El filme echa mano de sus herramientas para que sea el público quien juzgue -o no- las decisiones de sus personajes.

Sinvivir es una película sólida, que se toma su tiempo en desarrollar la trama y sus personajes, pero que ofrece una historia redonda y conclusiva. Si el público aprecia la historia sobre la técnica, la cinta de Pareto Onghena tiene oportunidad de llevarse el premio del público, y por qué no, del jurado.

Con estos cuatro largometrajes, la competencia mexicana llegó a la mitad. Faltan Los Adioses de Natalia Beristán sobre la vida y obra de una mujer intelectual en un contexto social y cultural dominado por los hombres y basada libremente en la biografía de Elena Garro. Ayer fui maravilla, de Gabriel Mariño Garza, sobre un solitario personaje que se va deslizando entre cuerpos y El Dibujante de Arturo Pérez Torres sobre un actor de teatro que busca reflejar la vida de dos granjeros mientras cruza la línea entre la ficción y la verdad.

Será el sábado 28 cuando de los ochos largometrajes en competencia conozcamos al ganador tanto del jurado como al favorito del público.

jcms