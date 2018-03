Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción). – La NASA tiene planeado llevar nombres de personas en la misión Parker Solar Probe, dejando abierta la invitación al mundo entero.

La misión que se llevará a cabo el próximo verano quiere llevar un microchip lleno de nombres de pobladores del planeta tierra.

Así lo dio a conocer la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio a través de su cuenta de Twitter:

Consiga el boleto más caliente del verano: ¡ Envíe su nombre para tocar Sun con la # NASASun https://go.nasa.gov/HotTicket nave espacial de Parker! Lanzamiento este verano, únase a nosotros en la primera misión de la humanidad para “tocar” una estrella, @ WilliamShatner es! Detalles sobre la adición de su nombre al microchip: @ ttps://t.co/o12bZD9BR2

— NASA (@NASA) 6 de marzo de 2018