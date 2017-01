Quiero darles a todos un saludo muy afectuoso ahora que estoy iniciando mi ministerio episcopal en esta arquidiócesis de Morelia.

Me he presentado ante ustedes diciéndoles que quiero anunciar a cristo nuestra paz desde la experiencia que yo tengo de encuentro personal con cristo nuestra paz. He estado convencido que la misión de evangelizar se expresa en este llamado que Dios ha hecho a los profetas y que la iglesia hace a quienes ofrecemos el ministerio sacerdotal, para ejercer la paz.

Dichosos los pies del mensajero que anuncia la paz. Cristo es nuestra paz, él es quien de los dos pueblos hace uno solo. Esto es lo que yo quiero experimentar como la misión especial que tengo que realizar entre ustedes. Construir la paz en medios de situaciones de adversidad, de violencia, de pobreza, en medio de situaciones que son un reto y un desafío para que quienes somos discípulos de Cristo, testimoniemos nuestra fe.

Quiero hacer a través de este medio un saludo a todos ustedes, a las familias, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos y un saludo de manera especial a todos los sacerdotes, a las religiosas y a los agentes laicos del pastoral.

En mi saludo los quiero invitar a que sigamos realizando una iglesia de puertas abiertas, que podamos tener nosotros como iglesia abierto nuestro corazón y abiertas las puertas para todos aquellos que necesiten de nuestro consuelo, de nuestra fortalece, de nuestra esperanza.