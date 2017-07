Me da mucho gusto saludarles a todos ahora después de que regreso de la visita que me tocó hacer a Roma para recibir de manos del Papa Francisco el palio arzobispal como arzobispo de Morelia y que aproveché también para realizar un viaje a Tierra Santa y visitar los santos lugares donde nació Cristo.

Esos lugares donde Jesucristo anunció el evangelio y que se convierte en un momento de mucha, mucha profundidad espiritual recorrer los lugares donde él vivió, donde él predicó, donde él murió y donde él resucitó.

Primero en la estancia en Roma pudimos participar en el consistorio y en la celebración eucarística celebrando la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo en donde el Papa nos entregó el palio arzobispal.

Siete años antes fui a recibir el palio por la arquidiócesis de Acapulco y ahora éste años fui por la arquidiócesis de Morelia.

Es una experiencia muy emocionante, comprometedora, cuando el Papa hace entrar en conciencia de la responsabilidad que nos otorga a los arzobispos para que seamos signo de comunión y que representemos al Papa entre los hermanos obispos de la provincia que nos corresponde coordinar, y también un acto de fe y de renovación de compromiso ante la tumba de San Pedro y de renovar la fe y el compromiso de fidelidad al Papa y a la iglesia en el ejercicio del ministerio.

Esta experiencia me ha renovado, me ha revitalizado espiritualmente y vengo con más ánimo y disposición para poder seguir evangelizando a la arquidiócesis de Morelia.

Les saludo a todos con mucho cariño; les pido que me acompañen con su oración y con su cariño y los invitó el próximo 24 de Julio a que me acompañen en la catedral en el momento en el que el nuncio apostólico me pondrá el palio que ha sido una modalidad que el Papa Francisco ha implementado para que también en la diócesis de origen de los arzobispos nos acompañen en este inicio formal del ministerio como arzobispos, para cada quien desde sus sedes llegar a todos como mucho cariño y bendición.

La bendición de Dios con ustedes.

jcms