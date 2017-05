Por: Maribel Nieves Aguilar/@Mnievesa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para los tres partidos políticos más importantes del estado la paridad de género estará por encima de la reelección, dejaron claro los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Revolucionario Institucional (PRI) y el representante del Acción Nacional (PAN) en los órganos electorales.

El pasado 11 de mayo la legislatura local aprobó la reelección para los diputados por hasta cuatro periodos y uno adicional para los ayuntamientos, pero anteriormente, el 5 de abril, aprobaron la paridad de género de manera vertical y horizontal, ambas figuras entran en vigor en el proceso electoral 2018, lo que podría generar controversias para las instituciones políticas a la hora de hacer valer los derechos político-electorales, de quienes aspiren a los cargos públicos.

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Torres Piña, no descartó que las candidaturas se resuelvan en los tribunales derivado de la controversia, al señalar que la paridad de género debe garantizarse, pero el derecho a la reelección también, al cuestionarse “¿cómo nivelas cual tiene mayor peso si los dos están plasmados en la constitución?”.

El líder del perredismo michoacano indicó que al determinar los municipios en donde debe gobernar una mujer o viceversa se afectará al alcalde o diputado en turno, en caso de que busque la reelección, “pues sentirán vulnerados sus derechos político-electorales”, sin embargo, dijo que el Sol Azteca ya tiene determinados que municipios les corresponden a mujeres y cuales a hombres, así como los distritos.

Mientras que para el presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido Revolucionario Institucional, Víctor Silva Tejeda la paridad de género está por encima de la figura de la reelección, “el hecho de que un alcalde decida buscar la reelección en su municipio no le garantiza que será el candidato”, señaló.

El también diputado federal dejó claro que la reelección únicamente permite de manera constitucional a los aspirantes ser votados nuevamente, sin embargo, deberán buscar de manera interna la candidatura “y será ahí donde los partidos políticos deberán observar la Ley”.

“Nosotros estaremos dando prioridad a la equidad de género, pues está por encima de todo”.

De la misma forma el representante del Partido Acción Nacional en los órganos electorales, Javier Mora Martínez precisó que no está al mismo nivel la paridad de género que la reelección, ya que respetar que las candidaturas sean 50 por ciento para mujeres y 50 por ciento para hombres es un mandato constitucional y la reelección es únicamente una opción.

“Si en el PAN se presenta un conflicto en algún municipio o distrito, sin duda se dará prioridad a la paridad de género”.

El panista no descartó que se presenten impugnaciones ante el Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM), pero consideró que no tendrán razón, al insistir que en la constitución política se establece de manera muy clara la obligatoriedad de la paridad de género, y no se detalla que los actuales funcionarios deben reelegirse”.

“Si nosotros no permitimos la reelección no estamos violando ninguna ley, pero si no cumplimos con la paridad violamos la constitución política”.

Actualmente el PAN cuenta con ocho alcaldes todos hombres, el PRD contabiliza 42 también todos del sexo masculino y el PRI ganó el 39 ayuntamientos de los cuales tres son mujeres, Turicato, Santa Ana Maya y Zinapecuaro.

tmt