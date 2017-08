Por: Héctor Jiménez/ @Hectorjjmm

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la presentación de su nuevo libro “Patria 2” en Morelia, el historiador y novelista Paco Ignacio Taibo II recordó que cuando Benito Juárez le dijo a Vicente Riva Palacio que el país le debía cinco años de servicio, éste último respondió que “A la patria se le sirve, no se le cobra“.

A lo largo de la conferencia que tuvo lugar en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), el autor de novelas históricas criticó los sueldos que percibe la clase política mexicana, así como sus gastos en seguridad personal.

Taibo II hizo referencia a una ocasión en la que Juárez rechazó la invitación a un baile en Chihuahua porque no había cobrado su sueldo en cinco meses y no tenía zapatos adecuados, por lo cual los pobladores le compraron unas botas para que asistiera al evento en el que el presidente terminó bailando por al menos nueve horas.

También recordó cuando Juárez cruzaba el Zócalo de la capital caminando y sin escoltas cuando era presidente, mientras que los actuales gobernantes hoy son escoltados por un dispositivo de seguridad que incluyen guardaespaldas y aduladores.

“La imagen de Juárez caminando por el Zócalo me daba temblorina y me decía: hay otro México posible, donde gobernar no es someter sino servir”, afirmó el escritor en referencia a la investigación necesaria para escribir su trilogía “Patria“.

El militante izquierdista advirtió que es necesario detener inmediatamente las “reformas neoliberales“, la guerra contra el narcotráfico y la corrupción, proponiendo crear una “pinza” en la que las personas comunes denuncien los actos de corrupción y éstos no sean tolerados por los altos mandos de gobierno.

“¿La corrupción somos todos? no, la corrupción será tú. Van 14 años de irregularidades en el gobierno y no hay un solo ministro acusado de corrupción”, acusó el historiador, en referencia a las tres últimas administraciones del gobierno federal.

Sin embargo, cuestionado sobre presuntas irregularidades en la entrega de plazas docentes, Taibo II dijo que no cuenta con información sólida al respecto y que ha aprendido a no hablar temas de los que desconoce, como el desempeño del alcalde de Morelia o del gobernador de Michoacán.

