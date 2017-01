Por: Polette Medina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Vanity Fair México honra a la mujer de Trump que como ninguno ha humillado al pueblo de México”, un comentario destacado en Twitter por el usuario @cargarLSU. La revista en México decidió poner para el mes de febrero como portada a Melania Trump, en ella, se observa sonriente a la primera dama de Estados Unidos, donde simula comer joyas de un plato; una entrevista que si bien no la defiende o la idolatra, sí le dedica un espacio para sus lectores quienes han considerado, es una burla para los mexicanos.

Su pasado familiar, las tácticas para lidiar con su marido y cómo planea convertirse en la nueva Jackie Kennedy, son los temas que aborda el reportaje que ha causado y genera una gran polémica. En redes sociales los usuarios han mostrado un descontento con la redacción de la revista, “¿Cómo es posible que con todo el tema del muro, las declaraciones de Trump y todo el tema que nos ha afectado a toda una nación, ellos vengan y le dediquen una portada a la mujer de este loco?”.

Esto sin mencionar los temas que se abordan extensamente; en su sitio web vanityfair.mx dan un adelanto que se podrá leer completo en la edición impresa de febrero; su pasado y vida íntima con Trump, son temas que fluyen como si se tratara de una celebridad, una rockstar que cuenta que su marido nunca la ha escuchado “echarse un pedo, ni hacer caca” porque tiene baños separados.

En el adelanto, Vanity Fair escribe: “Melania consideraba que la candidatura de Trump a la Casa Blanca no tenía mucho que ver con ella. Lo mismo puede decirse de las opiniones más polémicas del empresario, como el desprecio que le inspiran los inmigrantes, a pesar de que su esposa no adquirió la ciudadanía estadounidense hasta 2006. “Decidí no entrar en política ni en temas legislativos. Es mi esposo quien se ocupa de esas cosas”. Ella cuenta sus opiniones a Trump. “Nadie se entera y nadie se enterará jamás —añade, refiriéndose a los consejos que le da—. Porque todo eso queda entre mi marido y yo”.

Algunas personas consideran que no deben tomarlo a mal, las portadas de Vanity Fair son diferentes, algunas polémicas, como cuando salió la de Angélica Rivera o la de Margarita Zavala. Y finalmente usuarios mencionan que sólo les afecta a los que la compran. ¿Cuál es tu opinión?