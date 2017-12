El Frente dizque ciudadano por México, que encabezará Ricardo Anaya, mantuvo en vilo a la clase política nacional debido a que de ello dependían los amarres y acuerdos entre los partidos políticos que lo integran, rumbo al 2018. Uno de los mejor vistos por la ciudadanía, al no tener tantos negativos, era Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Incluso cuando Silvano Aureoles, Graco Ramírez, Alejandra Barrales y los “Chuchos” Ortega y Zambrano cerraron filas en torno a Mancera, el tablero político se ponía más que interesante.

Recordemos que fue Miguel Mancera quien por el año 2016 empezó a promover un Frente entre la derecha y la izquierda para ser competitivos ante un AMLO que lleva muchos años en primer lugar, y el propio PRI, que ostenta actualmente el gobierno federal; incluso hasta impulsó a Barrales a la dirigencia del PRD para, desde esa trinchera, armar esta coalición.

Y, como siempre, hay dos versiones de lo ocurrido, la que se maneja llena de traiciones, mentiras y emboscadas políticas, que es la que hace ver a Mancera como una víctima de traición por parte de los “Chuchos”, quienes se quedarían con muchas posiciones en el Senado y la Cámara de Diputados, entre otras, y por parte de Alejandra Barrales, quien “cedería” que el Frente lo encabece Anaya, con tal de quedarse primero con la candidatura y después con la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La otra versión es una ruptura ‘pactada’ entre Mancera y Barrales, donde el Frente por la Presidencia de México lo encabezaría Anaya; la Ciudad de México sería para la propia Alejandra Barrales, mientras que Mancera se quedaría con el partido del sol azteca, sería invitado a una secretaría de primerísimo nivel en caso del triunfo de Anaya, así como múltiples posiciones en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y el Congreso de la Unión. Lo anterior sería una simulación de ruptura que en el fondo les genera grandes dividendos a Anaya, Barrales, los “Chuchos” y a Mancera… aunque la pregunta es ¿qué les tocó a Silvano Aureoles y a Rafael Moreno Valle?

Mientras tanto, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas dijo que “no hubo competencia democrática” en la designación de Anaya en la coalición Por México al Frente, lo que generó críticas, por supuesto, en contra de las formas y los estilos de Anaya.

¿Y los Calderón?

Por cierto, ni Felipe Calderón, ni Moreno Valle, estuvieron en el ‘ungimiento’ panista de Anaya como su gallo para el Frente. Para muchos, el Partido Acción Nacional está pasando uno de los momentos más complicados de su existencia, al sentirse menospreciados por Anaya.

Aunque la que ofreció conferencia de prensa y fijó postura al respecto fue la senadora Luisa María Calderón, quien visiblemente desencantada señaló: “ya no soy de ese partido, pero como actora política lamento mucho la forma en que se toman las decisiones… es un salto cien años atrás, o más, cuando había sido tan importante ir construyendo ejercicios democráticos o de participación; ha sido un par de días muy tristes para México, regresar a la autarquía”, puntualizó.

Silvano y el rescate de Michoacán

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, apenas lleva dos años al frente de su administración y ahora que dejó el camino libre a Mancera (con el desenlace ya conocido), lo que debe hacer es seguir insistiendo en promover la unidad a favor de la entidad, hacer una cernida en su gabinete, que los que busquen un cargo de elección popular, de una vez que se definan, para que Silvano apriete tuercas en las áreas que haya que hacerlo, previa evaluación.

Aureoles Conejo debe concentrarse y pedirle a su equipo que se concentre en sacar adelante a Michoacán, convocando a todos los sectores de la sociedad. Debe decir un no rotundo a las presiones del magisterio y sindicatos, sanear las finanzas gubernamentales y generar certidumbre de desarrollo económico y generación de empleos.

No estuve enfermo al entrar a mi gobierno: Don F

El pasado jueves, al terminar la mesa de análisis de Publimetro Radio, recibí una llamada de don Fausto Vallejo Figueroa, ex gobernador de Michoacán: “una aclaración de lo que acabas de comentar, Víctor, lo cual me extraña mucho; yo no estuve enfermo previo al arranque de mi administración estatal, eso sucedió ya en el ejercicio de mis funciones”, y lo que pasa es que en el análisis y los comentarios de la mesa este servidor insistió en que, así como se les aplican exámenes de control de confianza a los policías, de la misma forma deberían aplicarse a candidatos de elección popular, porque no puede ser que la clase política se encuentre en una de las crisis más severas de credibilidad, y los partidos y sociedad no hacemos mucho por exigir candidatos honestos y de buen nivel.

“Si se les hubieran aplicado estos exámenes a algunos funcionarios en años pasados, quizá Vicente Fox no hubiera sido presidente de México, y del caso de don Fausto Vallejo, no sé qué hubiera pasado”, así tal cual fue el comentario. En estos casos, y como periodista responsable de lo que digo y sostengo, es dar la réplica, ofrecer la contraparte, por lo que este lunes habremos de tener una entrevista radiofónica con don F para que responda dudas y puntualice sus afirmaciones. ¿Cómo ve, amigo lector?