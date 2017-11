Por: Daniel Sánchez

Toluca, Estado de México (MiMorelia.com).- Luego de los primeros 90 minutos disputados en la cancha del estadio Nemesio Diez, y tras la derrota de 1-2 a manos de Toluca, Roberto Hernández, técnico de Monarcas, dijo ante los medios de comunicación que la serie está abierta.

Mencionó que “el equipo se ha repuesto de situaciones más complicadas” y consideró que en casa pueden conseguir el resultado necesario para avanzar a las semifinales de la Liga MX ,ya que solo ocupan un gol luego del resultado de esta noche.

Roberto Hernández no dejó de señalar también que este resultado les marca una “amargura porque el equipo juega bien 80 minutos pero no podían salir con el balón controlado”. A decir del técnico de los rojiamarillos, su equipo hizo un gran esfuerzo pero no logró llevarse nada del infierno.

Finalmente, al comparar la pelea por el descenso con luchar por el título, Hernández indicó que la disputa por el descenso fue más complicada, y por lo mismo, reiteró, el equipo tiene la capacidad para hacerle frente a las situaciones adversas.

ljcr