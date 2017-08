Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Han pasado 16 años del estreno de Harry Potter y la Piedra Filosofal, la primera película de una serie de ocho que fueron un éxito taquillero. Algunos de los actores que le dieron vida a los personas saltaron al estrellato con su aparición en los filmes, aunque de algunos otros no se volvió a saber nada.

Daniel Radcliffe

Al actor que le dio vida a Harry Potter este papel le cambió la vida, además de la popularidad que le causó entre los fanáticos de la cinta, consiguió varios papeles importantes a raíz de su aparición en la película. A sus 28 años ha trabajado en cine, televisión y teatro. Una de las películas más populares en las que ha participado recientemente es Now You See Me 2.

Emma Watson

Interpretó a la tierna Hermione Granger, con su belleza e inteligencia cautivo al mundo. Recientemente tuvo una aparición como protagonista en la película live action de la Bella y la Bestia, de Disney. La británica tiene 27 años de edad.

Rupert Grint

Interpretó a Ron Weasley, el mejor amigo de Harry. Con 27 años de edad, su más reciente aparición ha sido en la serie de televisión Snatch en la que le da vida a Charlie Cavendish.

Tom Felton

Draco Malfoy fue muy odiado por los espectadores de la película, ahora el actor que lo encarnó sigue teniendo éxito, actualmente en la serie de televisión The Flash donde aparece recurrentemente interpretando a Julian Albert a la par del Doctor Alchemy.

Bonnie Wright

Trajó a la vida a la tierna Ginny Weasley, ahora la actriz tiene 26 años y su último trabajo fue protagonizando la película A Christmas Carol en 2015.

Matthew Lewis

El británico interpretó el papel de Neville Longbottom, es sin duda el que más cambió físicamente. Su más reciente papel fue en la serie de televisión Happy Valey donde interpretó a Sean, un papel recurrente.

Evanna Lynch

Una de las más jovenes del elenco, y que le dio vida a Luna Lovegood, ahora tiene 25 años de edad. Desde hace casi dos años que no participa en ningún proyecto referente al entretenimiento, el último fue la película Dynamite: A Cautionary Tale que protagonizó.

Robert Pattinson

Encarnó a Cedric Diggory, de allí obtuvo el papel protagónico de la serie de películas Crepúsculo. Hoy en día tiene 31 años de edad.

Harry Melling

El actor interpretó a Dudley Dursley, desde su aparición en la penúltima película de la serie, no participó más en cine hasta este año en la película La Ciudad Perdida de Z, en esta interpreta a William Barclay.

¿Los recuerdas?

