Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Para su nuevo álbum, del Rey, se despidió del kitsch y los elementos de “Americana” (el estilo, no la nacionalidad) que la han acompañado desde el inicio de su carrera.

En entrevista con Pitchfork la cantante reveló que en este álbum, Lust for Life, no hay lugar para el rojo, blanco y azul y todo se debe a que no está de acuerdo con lo que el presidente, Donald Trump está haciendo.

“Tuve que cambiar la estética de mis videos del tour. No voy a tener la imagen de la bandera cuando cante “Born to Die”.

Para este nuevo álbum, Lana del Rey tuvo que explorar nuevos temas y adaptarse a los cambios sociales y culturales, y abandonar la imagen de “America’s Sweetheart”.

Lust for Life es su álbum número cuatro, pero parece el trabajo de alguien que lleva años en la industria y tiene una gran experiencia.