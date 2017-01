Excelente año para todos, agradezco dediquen un tiempo en sus agendas para leer este espacio una vez a la semana y espero que algo les pueda aportar para que se encuentren un poco más enterados de los asuntos financieros y económicos tanto a nivel macro como a nivel del bolsillo de cada quién.

Esta primera colaboración del año no podía tratarse de otra cosa más que de lo que está por suceder este próximo viernes 20 de enero de 2017. A menos que hayas estado viviendo en otro planeta o en una cueva ya estás enterado que Donald Trump tomará posesión de la Presidencia de EUA.

Ha habido todo un circo alrededor de este señor desde que, contra todo pronóstico, ganó las elecciones en noviembre del año pasado. En mi última columna de 2016 te platiqué lo que pienso que podría suceder y lo que, a mi criterio, no.

Debemos de tener mucho cuidado de no generar un destino manifiesto, es decir, que tengamos tan mala expectativa que decidamos, como nación, correr y escondernos sacando el capital del proceso productivo, ralentizando el consumo o limitando el crédito porque, si tomamos ese camino, nosotros mismos estaríamos generando que esas malas expectativas se conviertan en realidad.

Por supuesto que a este caldo de cultivo ya se le agregó otro ingrediente por demás volátil, el famoso gasolinazo. Primero que nada debemos entender que el gasolinazo es una consecuencia mas no una causa. Me refiero a que el incremento en el precio de las gasolinas es consecuencia de quitar el subsidio que mantenía un precio que no era real. Que la manera en que lo manejaron, cómo lo comunicaron y cómo pretenden “explicarlo” o justificarlo es absurda y ridícula estoy de acuerdo, de que era algo que tenía que suceder y que de hecho ya tenía más de 5 años pasando de manera gradual, también.

Ahora a lo que nos compete en este espacio y que es la pregunta ¿Qué debo hacer para adaptarme a esta nueva y volátil realidad financiera?

Pues la verdad es que cada quien deberá tomar decisiones y realizar modificaciones en la manera en que iba manejando sus finanzas personales. Ahora ya debes de tomar en cuenta, antes de hacer las cosas, indicadores como la inflación, el tipo de cambio, las tasas de interés y además deberás dedicarle un esfuerzo adicional a conocer y comparar las opciones que como consumidor tienes a tu disposición para adquirir cualquier tipo de producto y/o servicio.

Adicionalmente existen variables que se intensificaron este inicio del año y con las cuales desafortunadamente nos tocará seguir conviviendo como por ejemplo las revueltas sociales y no porque no sean legítimas, sino porque no veo cómo afectar comercios puede poner énfasis en el discurso de los manifestantes. Independientemente de quien haya vandalizado algún comercio o cuales hayan sido sus razones, si tú eras el dueño de dicho comercio el impacto sufrido podría poner en peligro todo tu patrimonio.

Es por esto que, a partir de ahora, debes poner más atención a detalles referentes a tus finanzas personales como son:

• ¿Cuál es mi patrimonio?

• ¿Cómo lo manejo?

• ¿Cómo lo protejo?

• ¿Cuento con el respaldo suficiente para afrontar un imprevisto?

• Si tengo algún negocio ¿cómo debo de cambiar mi manera de manejarlo?

• Si soy empleado ¿cómo debo manejar mis gastos ahora?

Estas son sólo algunas de las preguntas que debemos hacernos frente a esta nueva y retadora realidad. No es el fin del mundo, recordemos que en 1994 nos estalló en la cara una crisis que dividió a los mexicanos en 2 tipos, los que no supieron manejarla y los llevó a perder si no todo, gran parte de su patrimonio; y lo que supieron buscar las oportunidades y que les permitieron sobrevivir e incluso crecer.

Este 2017 estará lleno de retos y también de oportunidades pero para poder buscarlas primero debes estar seguro que lo que ya tienes lo tienes lo suficientemente protegido como para salir a buscar cosas nuevas.

Los conceptos y formas de proteger y manejar tu patrimonio de mejor manera son varias y diversas y no nos alcanzaría este espacio para tocarlas todas. Mejor, en las próximas semanas, te voy a invitar a una serie de pláticas y/o cursos para el manejo patrimonial y las finanzas personales donde ahí si podremos profundizar en los detalles que pueden hacer la diferencia.

Te reitero mi agradecimiento por ser un lector de este espacio y espero que este año esté de tu lado y te permita tomar las mejores decisiones para tu patrimonio.

Si tienes alguna duda específica que quieras resolver pregúntame en mi twitter @ratian8001 o a mis correos ratian8001@gmail.com.