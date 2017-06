Como lo hemos notado durante los últimos años, los precios de algunos productos se han encarecido de manera alarmante. Sectores como el de la construcción han recibido el impacto directo del aumento de los precios y los participantes de este sector expresan que hemos estado teniendo una inflación muy alta. Desde el inicio de este 2017 nos han avisado que será un año con una inflación más alta de lo normal que podría estar acercándose al 5% anualizado.

Pero después de tantas amenzas de que los precios subirían ¿realmente sabes que es la inflación y cuantas inflaciones se miden en México?

Comenzando por lo básico, el concepto teórico de la inflación es que se trata del aumento sostenido y generalizado de los precios de los productos a lo largo del tiempo. Si un solo producto sube no es inflación o si todos los productos suben una sola vez tampoco sería inflación.

En nuestro país para poder medir la inflación se creó un factor o indicador para que fuese más fácil entender la evolución de los precios. Ese indicador se llama INPC (Indice Nacional de Precios al Consumidor) y se aplica en México desde 1927 aunque solamente se empezó a publicar para que todo mundo lo conociera hasta 1969.

Banco de México era el encargado de realizar el muestreo y el cálculo hasta el año 2011 cuando dicha responsabilidad se le asignó al INEGI y es quien lo elabora desde entonces.

La verdad, armar el INPC es un relajo. Se usan 46 ciudades del país para alimentar una base de datos de 283 categorías o conceptos genéricos para ordenar más de 83 mil productos que se cotizan en más de 21 mil puntos de venta y esto se hace cada quincena.

Después de armar este mundo de números y cifras se pueden entonces arrojar datos que son muy valiosos; y el más importante de ellos por supuesto es la inflación. Pero en realidad ¿tú sabías que existen 2 inflaciones que hay que conocer?

La primera de ellas es la Inflación Normal que es la que se calcula como te expliqué unas líneas arriba y es la que todo mundo usa para tener una idea de qué tanto subieron las cosas.

La otra es la Inflación Subyacente y es parecida a la primera pero a esta se le quitan los productos que son más volátiles y que tienen precios controlados. Específicamente los productos que no se toman en cuenta son aquellos del sector agropecuario, del sector energético y los controlados por el gobierno.

Con esto se le quita la “locura” que algunos precios le meten por ser de comportamiento cíclico o afectados por eventos extraordinarios. En la inflación subyacente no se reflejan los efectos en el precio por cuestiones climáticas; por ejemplo en el limón. Si este producto de repente se dispara porque hubo una sequía y no hay producción, este precio no se toma en cuenta ya que no tendrá un aumento sostenido a lo largo del tiempo sino que solamente durante un evento específico.

Siempre ha habido y siempre habrá la discusión respecto de que la Inflación no refleja el aumento real de los productos pero más bien el equivocado es aquél que crea que puede aplicar el factor de inflación a su vida de una manera directa. No hay que perder de vista que la Inflación es un indicador estadístico y para que una familia pudiera aplicarlo directamente a su gasto tendría que consumir, en una quincena, los más de 83 mil productos que se usan para calcularla. Como esto es imposible, la realidad es que cada familia y cada individuo tienen su propia inflación personalizada derivada de los productos que consuma.

Adicionalmente, recuerden que un mismo producto puede tener distintos precios en distintos lugares del país. El limón, por ejemplo, tendrá tal vez menos volatilidad en los estados que son productores con relación a los que no lo son.

Así que no te vayas con la finta de que la inflación no es real y que los precios, en la vida real, han subido más de ese 3% que Banco de México tiene como meta. Tú sabes cuánto han subido las cosas que tú compras porque tú eres quien las paga así que el dato de inflación úsalo sólo para conocer, en la economía en general, la consistencia que hay en la mayoría de los productos y la evolución de sus precios.

Puedes usar esta información, por ejemplo, si vas a construir una casa. Simplemente revisa por sectores y checa como se han movido los precios del acero, el cemento, la arena y cosas que vayas a usar. Esa es la manera correcta de utilizar la estadística de precios.

Si tienes alguna duda específica que quieras resolver pregúntame en mi correo inteligenciaenfinanzas@gmail.com, a mi twitter @RockBrokers o en www.facebook.com/rockbrokers/

