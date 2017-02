Por: Blanca Padilla/@blanespaga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para apoyar a los comercios y emprendedores locales, el ayuntamiento de Morelia fomentará el desarrollo económico en productos y servicios a través de la plataforma http://produce.morelia.gob.mx.

En entrevista, la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor (Sedeco) del ayuntamiento de Morelia, Ireri Rivera García explicó que el objetivo del portal es que se pueden identificar de manera rápida los productos y servicios de los comerciantes locales, para fomentar su consumo.

“Te registras seas persona moral o física: subes fotografías de tu producto, subes las características, el costo a mayoreo y el costo al público”, detalló.

Rivera García añadió que también el portal sirve para conocer qué insumos se demandan y a partir de esto abastecer las necesidades para la producción local.

Por lo que la herramienta sirve como un “mapeo” de productos, servicios e insumos que se ofertan y demandan en el municipio.

Sobre la difusión de los comercios locales, recordó la implementación de la campaña “Haz barrio”, la cual no ha desaparecido, si no que ahora buscan que el lema se use como un “stiker” en los productos locales para que sean identificados, y también pueda emplearse como marca genérica en aquellos que productos que no tienen una.