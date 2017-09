Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese al esfuerzo que hizo el Club de Xolos de Tijuana, el director técnico, Eduardo Coudet, consideró que la expulsión al minuto 15 de Víctor Aguilera afectó en el planteamiento original que se tenía para enfrentar a Monarcas Morelia y que al final les costó la derrota por 3-0 en el estadio Morelos.

“La expulsión cambió todo, estábamos jugando con 3-5-2, después tuvimos que armar dos líneas de cuatro para cubrir espacios y quedar con Gustavo Bou solamente de punta, es muchísimo el cambio, y de paso todo lo que preparaste para este juego cambian al 100 por ciento, después es muy difícil jugar con 10 hombres y tener que ir a buscar el resultado”, analizó en conferencia de prensa al finalizar el partido.

El entrenador argentino reconoció que no vio las jugadas en las que fue amonestado su jugador en dos ocasiones y que le costó la tarjeta roja.

“No la veo, la primera amarilla me parece que es una falta normal, pero quejarnos ahora, si está bien o mal ya no nos sirve de nada, la cuestión es que nos quedamos con 10, la segunda amarilla creo que barren los dos y no sé si es para amonestar, ya está, hablar del pasado, es no corregir nada”, subrayó.

“Chacho” Coudet destacó que por momentos del partido y con 10 hombres, Xolos hizo un gran esfuerzo para generar oportunidades de gol y empatar el partido, pero el segundo gol en contra fue un duro golpe para el equipo fronterizo.

“Tuvimos situaciones y ahora no las pudimos meter. Cuando entró el segundo gol de Monarcas ya era muy difícil, porque habíamos hecho un gran desgaste físico; me parece que por momento logramos tener la posesión de balón y generar llegadas” apuntó.

El estratega agregó que es complicado calificar el desempeño de su equipo, el cual en jornadas anteriores con plantel completo había competido.

“Se hace difícil evaluar la producción del equipo a partir de jugar 75 minutos con 10 jugadores, en los dos partidos previos fue muy buena, hoy se hace muy difícil tener un gran juego con un hombre menos, no es una excusa el resultado ya está y no lo podemos cambiar, desde la producción futbolística, si hubiéramos estado once contra once, se hubiera visto otra cosa, porque el equipo está bien y viene creciendo”, aseguró.

