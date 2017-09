Morelia, Michoacán (Boletín).- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) exhorta a directivos, docentes, madres y padres de familia a ser responsables con el manejo de la información, a no generar alarma y a no suspender clases en aquellos planteles escolares que presentan daños menores tras el sismo del pasado martes.

La SEE reitera que la seguridad de las y los niños y jóvenes es lo más importante, e insiste en su llamado a directivos, docentes, madres y padres de familia a actuar con responsabilidad, toda vez que ningún plantel de la entidad registró afectaciones que pongan en riesgo a las y los estudiantes.

Al respecto, el titular de la SEE, Alberto Frutis Solís puntualizó que si un aula, un baño o un taller presenta una fractura moderada, debe ser cerrado y acordonado para ser reparado; en tanto, se habilita otro espacio para que las y los estudiantes continúen con sus actividades cotidianas.

Este viernes, el titular de la SEE supervisó la Primaria “Belisario Domínguez”, ubicada en el centro histórico de Morelia, donde acompañado por personal del área de infraestructura de la dependencia, constató que el techo de este plantel presenta humedad, condición que no es atribuible al sismo. El secretario aseguró que las reparaciones pertinentes se llevarán a cabo a la brevedad e instruyó a las y los directivos de la escuela a reanudar las labores académicas de manera inmediata.

Posteriormente, visitó la Primaria “Hermanos Serdán”, donde se levantó el reporte de una barda perimetral que, a causa de los árboles que se plantaron cerca de la misma, con el paso de los años y el crecimiento de las raíces ya se encuentra fuera de la vertical, por lo que se determinó demoler la barda y colocar provisionalmente un cerco de malla, en lo que se analiza con las autoridades competentes la posibilidad de retirar los árboles.

Señaló que esta afectación tampoco es atribuible al movimiento telúrico, por lo que pidió al personal del centro escolar acordonar el área para evitar que las y los alumnos se acerquen a la misma en lo que se coloca el nuevo cerco perimetral.

Después, los funcionarios acudieron a la Secundaria Federal “15 de Mayo” y a los jardines de niños “Juan Escutia” y “General de División Félix Ireta Viveros”, donde también detectaron afectaciones menores que no ponen en riesgo a la comunidad estudiantil y que serán atendidas a la brevedad posible, por lo que no existe razón para que se suspendan las clases.

Finalmente, el titular de la SEE pidió a las y los directivos de los centros educativos que tienen necesidad de mantenimiento correctivo y preventivo, a adherirse a los programas federales, estatales y municipales establecidos con esa finalidad, ya que una importante cantidad de los reportes recibidos por la dependencia en estos días caen dentro de estas categorías y no por afectaciones debidas al sismo.

