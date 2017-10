Por: Jennifer Aguirre

Ciudad de México (Rasainforma.com)-. Al mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump desde sus campañas electorales se le ha cuestionado sobre las conductas que toma constantemente, por lo que siempre se tratan de actitudes negativas, arrogantes, discriminativas y prepotentes.

Un libro titulado “El peligroso caso Donald Trump: 27 psiquiatras y profesionales de la salud mental evalúan a un presidente” (The dangerous casa of Donald Trump: 27 Psychiatrists and Mental Health Professionals Assess a President’) contiene el análisis de la parte pública de la vida del líder norteamericano y por lo cual lo han calificado de ser el “hombre más peligroso del mundo” en esta investigación participan 27 médicos.

Lance Dodes, analista emérito del Instituto Psicoanalítico de Boston menciona en el libro que las acciones de Trump son la prueba de que padece “rasgos sociópatas” pues refleja que padece “una pérdida persistente de la realidad”.

Por su parte el doctor, Philip Zimbardo, profesor emérito de la Universidad Stanford(California), añade “Creemos que Trump es el hombre más peligroso del mundo, un poderoso líder de una nación poderosa que pude ordenar disparar misiles contra una nación debido a la angustia personal que siente él o a un mimbro de sus familia al ver escenas tristes de personas que han sido gaseadas hasta la muerte”.

Esta obra saldrá a la venta el 3 de octubre, califica al mandatario de narcisista, sociópata, hedonista, impulsivo, inmaduro incompetente, entre otros.

Con información de RT News…