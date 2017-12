Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- La cantante y actriz mexicana Thalía mandó un mensaje navideño a sus seguidores, sin embargo su rostro que luce un poco hinchado llamó la atención.

En su cuenta de Instagram, la intérprete de Amor a la Mexicana, publicó su video y las reacciones no se hicieron esperar con mensajes sobre el abuso de botox.

“No entiendo porqué la gente sigue plastificándose hasta el punto en que ya no tienen expresión en el rostro”, dijo un seguidor. “Que terrible, ya no es más Thalía…”, escribió otro. Uno más apuntó “Ay, que fea Thalía, envejecer no es malo, es normal (…)”, entre otros.

Asimismo compartió otras fotos junto a su esposo, el empresario Tommy Mottola y sus hijos, Sabrina y Mathew.

La actriz no ha respondido a las críticas.