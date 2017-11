Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los Leones de Maravatío se quedaron con la serie ante Diablos Rojos de México, luego de que terminaran el partido de este viernes con 11 carreras sobre las siete que hicieron los visitantes en la Liga Invernal Mexicana.



En el parque de la Unidad Deportiva “Melchor Ocampo”, en Maravatío, en la primera entrada baja el equipo de Leones comenzó conectado dos carreras, por parte de Ciro Alonso Norzagaray y Walter Ciro Higuera.



En la segunda entrada alta; los Diablos Rojos de México intentaron responder con tres Carreras, pero en la parte baja los melenudos respondieron con otras dos; para poner el juego 4-3 a favor de los locales.



La tercera y cuarta entrada completas se fueron en blanco; fue haya la quinta entrada alta los de México conectaron otra carrera, para poner las pizarras 4-4.



Las emociones aumentaron en la sexta entrada; pues en la parte alta los visitantes hicieron tres carreras; pero en la parte alta los Leones de Maravatío sacaron las garras e hicieron un “Rally” de seis, y poner el encuentro 10-7.



Después de la séptima entrada en la que no se hicieron daño; y de que en la octava entrada alta los Diablos no hicieran daño; el partido se definió en la octava baja, luego de que los de Maravatío registran una carrera más para poner el marcador 7-11.



Esta serie terminó con dos victorias de Leones y una derrota ante Diablos Rojos.



Los Leones de Maravatío han ganado nueve de los últimos once encuentros que han disputado en la Liga Invernal Mexicana, la cual está conformada por seis equipos.



La próxima serie será ante Toros Bravos de Moroleón, los días 17, 18 y 19 de noviembre de este año.

FG