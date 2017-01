Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) liberó hace unos minutos la torre de Rectoría en Ciudad Universitaria, toma que mantenían desde el pasado 9 de enero en demanda de diálogo con el rector Medardo Serna González.

A través de un comunicado, se dio a conocer que el Comité Ejecutivo del SUEUM acordó la liberación de las oficinas en respuesta a un documento enviado por el rector Nicolaita el viernes pasado, a través del cual se convocó al dirigente Eduardo Tena Flores a una reunión el próximo jueves.

De este modo y “como un gesto de buena voluntad” el Sindicato acordó la liberación de instalaciones, con la petición de que el encuentro programado para las 10:00 horas se extienda a todos los órganos sindicales, Consejo General de Huelga, Comisión Revisora y Comité Ejecutivo.

Se informó además que “Tena Flores dejó en claro que si el rector no se presenta personalmente y no se tocan los temas referidos, no se aceptará llevar a cabo la reunión”.