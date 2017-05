“La política es el arte de servirse de los hombres, haciéndoles creer que se les sirve a ellos”… Louis Dumur (1863 – 1933). Escritor suizo.

Los actuales diputados locales dejaron clara, una vez más, su voracidad e incapacidad de ser empáticos con las exigencias de la sociedad, al aprobar una Reforma Electoral obligada para homologarse con los lineamientos federales, pero extraordinariamente deficiente.

Entre los parches que implementaron a principios de mayo para reglamentar la Constitución estatal, destaca la reelección por 1 periodo de alcaldes, síndicos y regidores, es decir, un total de 6 años en el gobierno; mientras que los diputados podrán reelegirse hasta en 4 ocasiones, lo que les permitiría permanecer viviendo del erario hasta 15 años.

Mientras que en los parches aprobados este lunes para homologar el Código Electoral con el Federal, se encuentra la ventaja que sacaron los llamados partidos mayoritarios y de lo que se quejaron los minoritarios, con los cambios en la fórmula para la repartición de las curules plurinominales, donde sólo entrarán al reparto del pastel, los partidos políticos que logren más de 3 puntos porcentuales de votos válidos.

Pero entre semejantes parches legislativos, lo grave es que una vez, priistas, panistas, perredistas y resto de partidos, incumplieron lo que se han cansado de prometer, así que NO habrá disminución de diputados plurinominales, NO se tomó en cuenta el tema de los Usos y Costumbres en la designación de representantes populares en las comunidades indígenas y NO incluyeron la Revocación de Mandato, entre otros temas.

Semejantes aberraciones, reiteran que la clase política nacional y por supuesto la estatal, piensan sólo en sí mismos, son incapaces de ser empáticos con los ciudadanos y por lo tanto, están muy lejos de hacer lo correcto.

Ante las condiciones que se viven en el país, imaginé que habría más sensibilidad de quienes integran los partidos políticos y se dicen representantes populares, pero en lugar de ello, optaron por seguir estirando la liga del hartazgo ciudadano.

Así que si alguna instancia federal como el Instituto Nacional Electoral, la Procuraduría General de la República o alguna fracción de legisladores locales inconformes no interponen y ganan una controversia constitucional, la partidocracia habrá logrado la legislación a modo, por lo menos para aplicarse en el 2018.

Semejantes decisiones de quienes comandan esta partidocracia, deberían obligar a los ciudadanos, desde ya, a buscar las maneras de hacer valer sus exigencias. Lamentablemente el voto nulo no ha pasado tampoco de ser sólo un reclamo público, sin consecuencias; cuando debería estar incluido en la legislación, para que en caso de que el voto nulo gané distritos, alcaldías y/o el estado, en el caso de Michoacán, se anule la elección y se convoque a otra con nuevos candidatos.

En fin, hay mucho por hacer y en medio de tan lamentables decisiones legislativas, lo cierto es que los ciudadanos somos corresponsables por no ser más activos en los asuntos públicos, que tanto han afectado al país y en especial a Michoacán.

Por lo pronto, es claro que la clase política estatal no siente la mínima vergüenza, tras aprobar los parches a la Ley Electoral, que contravienen los compromisos que hicieron y hasta debatieron en el ámbito público.

Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido, gracias.

