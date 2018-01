Morelia, Michoacán (Boletín).- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) informa que gracias a las gestiones encabezadas por el gobernador Silvano Aureoles Conejo, desde el pasado jueves están listos los recursos para el pago de bonos 2017 al personal directivo, docente, administrativo y de apoyo del sistema estado.



Sin embargo, debido a que la parte sindical mantiene la toma de las oficinas centrales de la dependencia, no se pudo realizar el pago de estos recursos.



Ante ello, el titular de la SEE, Alberto Frutis Solís, exhortó a la parte sindical a conducirse por los mecanismos legales y evitar acciones injustificadas.



Asimismo, puntualizó que el próximo lunes se realizará la dispersión y distribución de los recursos a través del personal habilitado para ello.



Subrayó que pese al escenario financiero adverso en el país, el gobierno de Michoacán ha hecho grandes esfuerzos por cubrir los adeudos históricos que se arrastraban de anteriores administraciones.



Muestra de ello, expuso, es que a la fecha se han cubierto más de mil 700 millones de pesos en bonos y más 600 millones de pesos en pagos a rezago administrativo, lo que da un total de dos mil 300 millones de pesos en los dos años de la presente administración.



“Es importante destacar que al magisterio federal y estatal no se les adeudan salarios ni aguinaldos”, enfatizó el encargado de la política educativa en Michoacán.



Por último, refrendó que el gobierno del estado reconoce el liderazgo y espíritu de servicio de las y los directivos, docentes, administrativos y personal de apoyo que en las aulas reafirman su vocación y empeño.

FG