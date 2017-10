Paracho, Michoacán (MiMorelia.com/Boletín).- “No hay que bajar la guardia y redoblar esfuerzos ante cualquier suceso que busque trastocar a la sociedad, esto a fin de que Michoacán siga avanzando”, así lo manifestó el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, al participar en la ceremonia cívica luctuosa en la que el ayuntamiento de Paracho despidió al alcalde Stalin Sánchez González.

“Tu lucha no ha sido ni será en vano. Por más trágicos que sean los acontecimientos, no podemos bajar la guardia, no podemos ceder los espacios públicos a manos de los criminales”, dijo el Secretario.



El encargado de la política interna del estado, a nombre del gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo, externó su pésame tanto a la familia del munícipe, amistades y a todo el pueblo de Paracho, en ese sentido refrendó el compromiso de hacer cumplir la ley y hacer valer la justicia ante el lamentable suceso.





Ante más de una treintena de presidentas y presidentes municipales que acompañaron la despedida del edil, López Solís pidió a las autoridades locales no ceder ante presiones de agentes externos, redoblar su confianza en las instituciones y ante cualquier hecho trabajar de manera coordinada por el bienestar de la población.



De igual manera, sostuvo que no se debe retroceder en ningún sentido respecto a los avances no sólo en seguridad pública, sino en desarrollo económico y social.



“No es momento de retroceder, quienes hemos elegido como razón de ser el servicio público, somos consientes de ello, incluso si es necesario dejar la vida, no descansaremos en la lucha de un mejor Michoacán”, afirmó.



Refrendó todo el acompañamiento y voluntad del gobierno del estado con el municipio de Paracho, asimismo expuso que las obras y acciones comprometidas con Stalin Sánchez continuarán.



El Secretario de Gobierno sostuvo que la ciudadanía debe confiar en que las autoridades harán prevalecer la ley y se encuentran trabajando por continuar por la recuperación de los espacios públicos, de la sana convivencia y el desarrollo de nuestro estado.



Por último, pidió por el descanso del Presidente Municipal y reconoció la labor del mismo; “dio tanto por su municipio, hasta su propia vida. Que en tu camino encuentres la luz amigo”, concluyó.

