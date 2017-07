Ciudad Hidalgo, Michoacán (Boletín).– El Movimiento Antorchista hizo un llamado a la paz y a la cordura en Ciudad Hidalgo y a no hacer caso a los llamados incendiarios que se están propalando por medio de rumores o de cuentas de internet falsas, informó Víctor Gaytán Reyes, dirigente regional.

Señaló que Antorcha impulsa el desarrollo de Ciudad Hidalgo y de sus poblaciones mediante la lucha legal y pacífica por obras y servicios y nunca ha roto un solo vidrio en todas sus manifestaciones, ni agredido a nadie: “Sólo promovemos progreso social y eso no atrae violencia, al contrario, genera paz”, indicó.

“Nos preocupa que se pudiera usar la fuerza pública para reprimir a ciudadanos tranquilos que mantienen un plantón frente a la Presidencia Municipal por incumplimientos del edil”, dijo Gaytán Reyes y solicitó no confundirse:

“No somos un grupo de delincuentes como para que nos den trato policiaco y pongan un agresivo grupo armado frente a nosotros, lo que deseamos es el desarrollo social de Ciudad Hidalgo y por eso hemos planteado un pliego de peticiones justas, que nunca han sido calificadas de injustas ni por el propio edil Padilla Soto ni por nadie. Y no lo pueden hacer porque son demandas que realmente necesita la gente”.

Insistió en el llamado al Gobierno del Estado a que detenga las acciones que están promoviendo violencia contra la ciudadanía en esta parte del Oriente michoacano, exigió trato político, no policiaco.

“Alguien quiere generar un clima de violencia en Ciudad Hidalgo para achacar la culpa a inocentes ciudadanos: eso sólo beneficia a quien no desea que los humildes se organicen y luchen sino que los quieren desunidos y manipulables y ese ahora no es otro que Rubén Padilla Soto”, enfatizó y agregó: “El gobierno del Estado ya tiene antecedentes de denuncias similares y no ha actuado ni movido un dedo, ya es tiempo de que lo haga”.