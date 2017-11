Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que este martes se registraron más de 20 bloqueos viales en la capital michoacana por parte de diferentes sindicatos para exigir diversos pagos al gobierno del estado, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo (Canaco Servytur) en Morelia, Luis Navarro García, exhortó a dichas organizaciones sociales a que “siempre esté por encima el diálogo y no haya más oportunismo de líderes sindicales, que le han hecho mucho daño al estado”.

En entrevista vía telefónica, el dirigente empresarial estimó que los cerca de 25 mil negocios de la ciudad, que están afiliados a la Canaco Servytur, vieron afectadas sus ventas entre un 50 y 80 por ciento, debido a los diferentes bloqueos que se realizaron en diferentes puntos de Morelia, por lo que, dijo, no sólo afectan la economía local, sino que a largo plazo se pierden plazas laborales.

“Siete de cada 10 empleos que se generan en la ciudad, lo generan las micro, pequeña y mediana empresa, es decir, los creamos los empresarios, no el gobierno, entonces en la medida no solo afectan a un establecimiento, a mí me van a obligar a correr gente, y te aseguró que muchos de ellos pueden ser hermanos, sobrinos o esposos de muchos que trabajan en gobierno del estado”, mencionó.

Navarro García puntualizó que es complicado saber cuánto dinero dejan de percibir los establecimientos comerciales por cada bloqueo o marcha, pero, insistió, “en que una microempresa que prácticamente vive al día, el que no reciban este porcentaje de recursos les afecta muchísimo”.

El presidente de la Canaco Morelia hizo un llamado al gobierno estatal para que “de una vez pare ese círculo vicioso, que cada año lo hacen de manera muy normal los líderes sindicales”.

