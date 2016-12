Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- No puede demorar más la construcción de condiciones vitales, seguridad y confianza de las mujeres, expresó la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), Mary Carmen Bernal Martínez, quien agregó que desde el Poder Legislativo se han hecho ya esfuerzos para llevar este discurso a la práctica “en la sesión del Congreso de esta semana, volvimos a subir a tribuna para invitar a los compañeros diputados a incluir en sus próximas iniciativas, propuestas para abatir la violencia contra la mujer, porque la violencia es progresiva y ha quedado claro que puede desembocar incluso en el feminicidio”.

Ahondó en que es alarmante que el número de mujeres asesinadas siga en aumento, ya que la cifra mortal se elevó a 12, que de manera cruel les fue quitada la vida en diversos municipios de la entidad, tan sólo en el mes de noviembre y lo que va de diciembre “y es lo que conocemos de manera oficial, porque también existe la posibilidad de que haya un número que no conozcamos porque no ha sido denunciado como tal”.

La líder de la bancada petista en el Congreso michoacano, llamó a sus homólogos a trabajar arduamente para crear un ambiente de equidad desde el seno familiar, en todos los centros de trabajo y con ello evitar la victimización de las mujeres, como fomentar conciencia en los varones de que no son poseedores de la integridad de sus parejas, amigas, parientes y por el contrario, debe respetarlas; pues hoy en día, las mujeres sienten incertidumbre por temor a que pueda sucederles algo.

Bernal Martínez llamó a enfrentar este doloroso problema de una vez desde todos los frentes, pues sólo 30 por ciento de los feminicidios son resueltos y de estos tan sólo 5 por ciento enfrentan un castigo, lo cual deja en la completa impunidad a 95 por ciento, “esto no puede seguir sucediendo, porque entonces le estás concediendo permiso —de manera indirecta— al agresor de atacar a su víctima porque al final no pasa nada; y no es así, existe un castigo para todo tipo de agresiones y violencia contra la mujer y así se debe actuar”.

La diputada por el Partido del Trabajo, manifestó que esta situación tan terrible crece justo cuando la mujer poco a poco ha sido más reflexiva sobre su importancia en la sociedad, “somos pilares de las familias, somos fuerza de trabajo, somos emprendedoras, somos políticas, somos profesionistas, somos mujeres que saben que su lugar en la sociedad no es debajo de los compañeros hombres, sino así como lo marca la ley, a la par”.

Por lo tanto, tal como lo expresó en tribuna, la labor de detener los feminicidios no debe ser a futuro, ni siquiera a mediano plazo, es ahora, se trabaja desde hoy para que el día hoy ya no haya mujeres sustraídas de sus hogares, dejando en la orfandad a sus hijos, o dejando vacío en el corazón de sus padres. “Ni una menos”, finalizó.