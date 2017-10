Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Medardo Serna González hizo un llamado a las autoridades federales a no olvidarse de la crisis financiera que viven al menos ocho universidades públicas al activar los fondos existentes para emergencias como las que se viven a causa de los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados.

Indicó que aunque no se compara el nivel de necesidad, las instituciones públicas están en una situación económica complicada y crítica “le seguimos aportando mucho al país en materia de educación de calidad, investigación y desarrollo tecnológico y también estamos esperando la solidaridad del gobierno federal”.

“También estamos en emergencia, aunque no del mismo tipo, sabemos qué hay fondos de reserva en dólares que no son menores y que son justo para este tipo de emergencias”, aseveró al hacer un llamado a las autoridades a “apoyar primeramente a los hermanos en desgracia y no olvidarse de las universidades que también estamos en problemas”.

Recordó que de manera interna, la Universidad Michoacana cuenta con recursos regulares para hacer frente a la primera quincena de octubre debido a las aportaciones federales y los ahorros obtenidos con el plan de austeridad activado desde enero pasado en la institución.

Serna González añadió que en el tema de las gestiones de recursos existe un acompañamiento de parte de la autoridad estatal “sabemos que el estado también está en crisis económica, ha habido buena recepción del gobernador y estamos en la idea de fortalecer la gestión de manera conjunta”.

Subrayó que la gestión se impulsa en dos vertientes: nivelar el subsidio federal por alumno, que actualmente se encuentra por debajo de la media nacional y “las medidas responsables” que deben tomarse en el tema de pensiones y jubilaciones, para lo que se propone un sistema de aportaciones de retiro dinámico.

“Se está pensando de 1% por año de cada una de las partes para crear un fondo que permita hacer frente a los compromisos”, detalló.