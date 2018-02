Por: Ibeth Cruz/@ibethcrux

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A no distraerse de las funciones que se les ha designado dentro de la estructura gubernamental fue el llamado que hizo el gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo a su gabinete ante la efervescencia del proceso electoral.

En entrevista colectiva, el representante del Poder Ejecutivo estatal dijo que de manera oficial, sólo el director general del subsistema del Telebachillerato, Juan Carlos Barragán Vélez, ha oficializado su intención de contender por la Presidencia de Morelia.

Descartó que tanto Silvia Estrada Esquivel, contralora del estado, como el titular de la Secretaría de Gobierno, Adrián López Solís, tengan la intención de postularse como candidato a un cargo de elección popular o por lo menos, “no me lo han dicho todavía”, mencionó.

“Éste no ha sido tema todavía, estamos ocupados en el Gobierno… Yo les he pedido que nadie se distraigan, sólo me avisen para cuando llegue el momento y rápido resolver el tema”.

Aureoles Conejo no descartó que algunos de los funcionarios estatales vayan a participar en el proceso electoral, sin embargo estos no han presentado su renuncia, debido a que el Consejo Nacional del PRD no ha sesionado y por ende, los tiempos y lineamientos no han sido definidos.

Esta sesión será instalada el domingo y posiblemente decretará un receso de 15 días, “o sea todavía le falta para definir tiempos”, informó el gobernador.

Finalmente, recordó que los cargos del Gobierno Estatal son designaciones que hace él mismo por lo que en caso de que algún funcionario decida contener por otro puesto de elección popular deberá renunciar a su función y será sustituido por alguien que Aureoles decida.

