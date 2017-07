Por: Héctor Jiménez/@Hectorjjmm

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Flor de María Gómez Pacheco, directora del Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce (MACAZ), hizo un llamado a los directores de otros museos estatales para que, a pesar de los recortes presupuestales en cultura, reactiven sus espacios con talleres y actividades artísticas.

“La austeridad no está golpeando a las instituciones, eso no es ningún secreto, y los museos son las instancias a las que menos se les da recursos. Pero nosotros necesitamos trabajar y hacer algo, no nada más tener un museo abierto con salas y no ofrecer nada más; tenemos que crear públicos y hacer que las personas volteen a ver nuevamente a los museos”, señaló la directora en conferencia de prensa dedicada al anuncio de cinco talleres de fotografía.

Cuestionada sobre las actividades que los museos pueden ofrecer pese a sus carencias de presupuesto, Gómez Pacheco señaló que estos espacios pueden albergar tanto talleres como presentaciones de artistas que no cuentan con suficientes escenarios.

Además de sus actuales exposiciones, el MACAZ ofrece un taller de verano para niños, abrió las inscripciones para una serie de cinco talleres de fotografía con maestros michoacanos y es sede del primer Festival Rafael Méndez.

Flor de María también hizo un llamado para que los trabajadores de los museos piensen en los visitantes como clientes a los que se les debe dar un buen trato, sin importar el costo que tenga ingresar al recinto.

“Somos servidores públicos y por eso devengamos un sueldo. Nos quejamos de los políticos que son corruptos, pero yo creo que quien trabaja de malas, hace su trabajo mal o no cumple sus horarios también es corrupto”, aseveró la directora del MACAZ.

jcms