Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Si te gustó la primera temporada de The Crown, Netflix ha revelado las primeras imágenes y teaser de lo que sucederá en la segunda temporada de esta serie.

There is no love without pain. There is no power without sacrifice.#TheCrown Season Two. December 8th, 2017. pic.twitter.com/jJekkPGTj4

— The Crown (@TheCrownNetflix) 10 de agosto de 2017