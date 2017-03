Morelia, Michoacán (Boletín).- En esta administración estamos haciendo acciones y obras a conciencia, bien hechas e incluyentes, con miras a mitigar el abandono en el que se dejó por muchos años la ciudad, afirmó el alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, durante su participación en una edición más del programa Presidente en tu Colonia, que se llevó a cabo en la Vasco de Quiroga.

Acompañado de los regidores María Elisa Garrido Pérez, Alma Bahena Villalobos y Salvado Arvizu Cisneros; los integrantes del gabinete municipal, así como la encargada del orden de la colonia, Carmen Lara Gómez, Martínez Alcázar, resaltó el interés que desde un inicio el gobierno que encabeza, apostó por efectuar trabajos contundentes a favor de la ciudadanía y dar resultados a las peticiones recogidas en campaña.

“Cuando hemos recorrido las colonias de la ciudad nos dicen que por qué después de que llegan al poder no regresan, por qué no nos escuchan, por qué no trabajan como deben trabajar y por eso, no sólo regresamos, sino que venimos con todo el gobierno para ponernos a sus órdenes, con todos los secretarios y directores”, remarcó.

En el caso particular de la colonia Vasco de Quiroga, el presidente municipal destacó el cariño y compromiso que tiene el ayuntamiento capitalino con esta zona habitacional, la cual fue de las primeras viales en las que se ejecutaron obras de reencarpetamiento en las principales calles.

En este tenor, recalcó que las acciones de rehabilitación de vialidades se han efectuado en consideración a todos los habitantes del municipio, es decir, a los adultos mayores, personas con discapacidad, peatones y automovilistas, de tal manera de incluir a cada uno de los sectores de la ciudad y disminuir “el abandono” que durante mucho tiempo sufrió el municipio.

Al hacer uso de la voz, la encargada del orden de la colonia, Carmen Lara, reconoció y agradeció la disposición del presidente municipal, Alfonso Martínez, y del gobierno en general, por la atención directa que han recibido los vecino, entre los que subrayó el reencarpetamiento de las calles Bucareli, Curtidores de Teremendo y Carpinteros de Paracho, así como la avenida Madero Oriente.

Durante este evento y luego de presenciar las demostraciones de baile de integrantes del Centro Comunitario Vasco de Quiroga, el alcalde entregó reconocimientos a los colonos que han tomado cursos en este espacio.

Previamente, acudió recorrido dicho centro, así como el mercado que lleva el mismo nombre de la colonia, donde saludó y convivió con los vecinos, quienes le dieron un caluroso saludo.

