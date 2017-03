Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles se dio a conocer el tráiler de la nueva película de Pixar Coco, que se basa en la Noche de Muertos mexicana y en la vida de Miguel, un niñito mexicano que quiere ser músico y que a través de fotos y videos ve a su ídolo tocar la guitarra. La magia comienza cuando Miguel accede al mundo de los difuntos con su perrito xoloitzcuintle.

Se espera que se estrene en México el primero de diciembre, aunque se esperaba que se estrenara para la Noche de Muertos que se celebra en este país el 1 y 2 de noviembre, pero Pixar ya dio la fecha.

Se le ha hecho comparación con El libro de la vida del director Jorge R. Gutiérrez, que también está inspirada en la celebración de Día de Muertos en México, pero que sin duda al ver el tráiler te darás cuenta que son diferentes en cuanto a la estructura de la historia.

Dentro del reparto se contará con la presencia de Gael García. El equipo de Pixar realizó varios viajes a México para definir los personajes y la historia de Coco. El director Lee Unkrich comentó: “La he visto retratada en arte folclórico. Fue algo sobre la yuxtaposición de esqueletos con colores brillantes y festivos que capturaron mi imaginación. Me ha guiado a un camino devanado de descubrimiento. Y en cuanto más descubro sobre el Día de los Muertos, más me afecta profundamente”.

APMA