Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El famoso tren 9 y ¾ volverá a agitarse este primero de septiembre con murmullos de admiración a un nuevo Potter que se encamina por primera vez al mundo mágico de Hogwarts.

Se trata del mediano de los tres hijos de Harry Potter y Ginny Wesley, quien de acuerdo a la última entrega del epílogo de Las reliquias de la muerte, comienza este viernes su aventura en el colegio de magia y hechicería.

Today’s the day Albus Severus Potter boards the Hogwarts Express at King’s Cross for the first time #19yearslater ⚡️

— J.K. Rowling (@jk_rowling) 1 de septiembre de 2017