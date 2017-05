Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las madres de familia de la colonia La Primavera fueron consentidas por el ayuntamiento de Morelia que llevó hasta “la puerta de su casa” los servicios municipales, además de dinámicas y sorpresas varias para agradar a “las reinas del hogar”.

En el marco de la celebración, el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar resaltó que a las mamás “todo el años se les tiene que reconocer y respetar, aunque no quisimos pasar desapercibido este festejo”.

Incluso compartió con las presentes la dicha que le da tener a su lado a su madre, “que ha sido quien me dijo cómo salir adelante, me impulsaba a hacer bien las cosas, y cuando las cosas no estaban bien me daba consuelo”, comentó al señalar que las mamás son quienes educan a una familia, que es el núcleo de la sociedad.

Con anécdotas personales de reconocimiento a la labor de las madres en el hogar, el edil moreliano resaltó la labor de las madres de familia; reconoció en particular a aquellas que sin la ayuda de una pareja luchan por sacar adelante a sus hijos día a día.

Como parte del festejo las madres de La Primavera disfrutaron de la actuación de imitadores, dinámicas y regalos sorpresa como muestra del reconocimiento del ayuntamiento a quienes son consideradas “el pilar del hogar”.