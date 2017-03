Por: Len

Londres (Rasainforma.com).- Miles de londinenses han respondido al atentado de este miércoles en el corazón de la capital del Reino Unidos. Con el lema #WeAreNotAfraid (No tenemos miedo en español), escrito en el logo del metro y compartido en redes el pueblo busca demostrar solidaridad y fortaleza ante el terrorismo.

El famoso lema ha dado la vuelta al mundo y las redes sociales han resultado ser una herramienta útil para cientos de personas que han expresado su solidaridad con las víctimas y han condenado los actos de terrorismo.

If you see us out and about please say hello @StPaulsLondon @cityoflondon #ProjectServator #WeAreNotAfraid pic.twitter.com/1YK997uxhL

— CityPoliceDogs (@CityPoliceDogs) March 24, 2017