Por: Toño Sánchez Camacho

Ciudad de México (Rasadeportes.com).- Este día rueda el balón en las semifinales del Apertura 2017, la Liga MX reveló a los árbitros centrales que dirigirán los juegos de ida entre América y Tigres y Morelia ante Monterrey.

Para el juego de ida de este miércoles 29 de noviembre en punto de las 21:00 horas entre Águilas y Universitarios, el encargado de impartir justicia será Óscar Macías Romo, acompañado por Andrés Hernández, como asistente uno, y por Josué Martínez, como linier dos.

Finalmente, el duelo entre Purépechas y Rayados, programado para el jueves 30 a las 19:30 horas, será pitado por Jorge Pérez Durán, como árbitro central, Pablo Hernández, como asistente uno, y José López, como asistente dos.

Pérez Durán, tuvo una destacada labor en el juego de vuelta de los 4tos de final entre Tigres y León el pasado sábado. A Macías Romo, no le fue tan bien en el Morelia vs Toluca, donde no anuló un gol de los locales en fuera de juego, y tampoco marcó un penalti a favor de los mexiquenses en el segundo tiempo.