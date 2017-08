Por: Alma Martínez/@AGabrielaMtz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “No me gusta la palabra dreamer, yo no soy soñadora, mi vida es como cualquier otra, lucho por los derechos de los latinos no sólo por los mexicanos, te vuelves activista forzosamente” así empezó su relato Mariana Medina, joven activista en Estados Unidos.

En el marco del mes de la juventud, un grupo de los denominados dreamer’s por la ley propuesta por el expresidente Barack Obama, se dieron cita en la capital michoacana para sostener una charla con jóvenes michoacanos.

Tres muchachos de los 15 que pudieron adquirir un permiso para visitar México, expusieron su sentir; ellos no se sienten parte de Estados Unidos pero mucho menos mexicanos.

“Para mí, el ir a Estados Unidos no fue una elección, fue algo que teníamos que hacer para tener una mejor calidad de vida, porque el tiempo que pasamos en México vivimos situaciones familiares que nos marcaron” señaló Laura Ugarte, joven de 23 años de los cuales 16 ha vivido en Las Vegas.

De igual manera, Alan de los Santos, nacido en Lázaro Cárdenas, tiene 17 años viviendo en el país del norte y su sueño es enseñar en una preparatoria pública.

Los tres coincidieron que lo malo de vivir allá es que no se puede ver el país de origen y conocer su cultura.

“Entré al programa para poder compartir mi historia con otras personas e inspirarlas a que hagan realidad sus sueños” así lo dijo Laura en la conferencia ofrecida este jueves.

Reconocieron que con esta visita lograron conciliar su parte mexicana, “me voy con la otra mitad del corazón que le pertenece a México” concluyó con voz entre cortada Alan de los Santos.

ljcr.