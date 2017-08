Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Para el mes de septiembre, la plataforma de streaming, Netflix estrenará 38 títulos entre los que destacan la tercera temporada de Narcos, la sexta de Once Upon A Time, la segunda de Club de Cuervos, Ted 2, Terminator: Génesis, entre otros.

Aquí te dejamos todos:

Series

1 de septiembre

Narcos, temporada 3

Gotham, temporada 3

Grey’s Anatomy, temporada 13

Marvel’s Agent of S.H.I.E.L.D., temporada 4

Jane the Virgin, temporada 2

Once Upon A Time, temporada 6

8 de septiembre

BoJack Horseman, temporada 4

15 de septiembre

American Vandal

16 de septiembre

How to Get Away with Murder, temporada 3

22 de septiembre

Fuller House, Nuevos episodios

25 de septiembre

Star Trek: Discovery

DC’S Legends of Tomorrow, temporada 2

Supergirl, temporada 2

29 de septiembre

Club de cuervos, temporada 3

Big Mouth, temporada 1

Películas

1 de septiembre

Big Eyes

Hector and the Search For Happiness

4 de septiembre

Más notas perfectas

Ted 2

8 de septiembre

#RealityHigh

15 de septiembre

First They Killed My Father

20 de septiembre

The Divergent Series: Insurgent

22 de septiembre

6 días

22 de septiembre

Amores caníbales

29 de septiembre

Nosotros en la noche

30 de septiembre

Terminator: Génesis

Documentales y especiales

1 de septiembre

Surfear para vivir

5 de septiembre

Marc Maron: Too Real

15 de septiembre

George Harrison: Living in the Material World

Foo Fighters: Back and Forth

Strong Island

19 de septiembre

Jerry Before Seinfield

Kids

1 de septiembre

Pokémon the Series: XYZ, temporada 1

Lego elves: Secretos de Elvendale, temporada 1

8 de septiembre

Spirit: Cabalgando libre, temporada 2

Greenhouse Academy, temporada 1

15 de septiembre

Veggietales en la ciudad, temporada 2

29 de septiembre

El autobús mágico vuelve a despegar, temporada 1

kpmg