Arrancó el XV Festival de Cine de Morelia, que pone a Michoacán en la vitrina internacional en cuanto a eventos destacados y de visitantes en la ciudad de la cantera rosa.

Miles de turistas, visitantes y prensa nacional e internacional se pueden ver por las calles de la ciudad gracias a uno de los festivales de más prestigio. Por cierto, en una entrevista realizada para Publimetro, la directora del FICM, Daniela Michel, dijo a este columnista que el FICM llegó para quedarse en Morelia: “no veo este festival yéndose a ningún otro lado, es michoacano y aquí se quedará”, insistía la especialista de cine.

Y bien, la nota “curiosa” la dio el ex presidente Felipe Calderón, quien al asistir a la presentación del documental La verdad incómoda 2, de Al Gore, fue recibido con gritos, insultos e improperios, incluso le señalaron, ¡por eso estamos como estamos! en plena sala de cine. El ex mandatario fue acompañado de Margarita Zavala, ex panista que tiene fuertes aspiraciones presidenciales para estar en las urnas como candidata independiente. Incluso Zavala aprovechó el evento para hablar brevemente sobre su propuesta de “economía verde”.

Caray, como diría el filósofo de Güemes: “El que se mete a la política, es como el gato en la chimenea… o sale quemado o sale tiznado”

El Frente Ciudadano por Morelia

No hay más. Tras la salida de Luisa María Calderón del PAN, los que serán evaluados para encabezar el Frente Ciudadano en la capital michoacana son, por parte del PAN, Carlos Quintana; por parte del PRD, Antonio Soto Sánchez; de Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada, y por el PVEM sería Ernesto Núñez Aguilar.

El PRI, si quiere ser competitivo, tendría que enviar de nuevo a un Wilfrido Lázaro Medina, aunque la baraja es amplia con Daniela de los Santos, Marco Polo Aguirre y hasta Constantino Ortiz.

Morena debería postular a Alfredo Ramírez Bedolla, aunque quién sabe si el profesor Raúl Morón se anime de nuevo, pero por el partido de AMLO, ya que Osvaldo Ruiz no ha crecido lo suficiente para dar batalla alguna.

Total, en las urnas del 1 de julio de 2018 se podría dar el siguiente escenario en la batalla por Morelia: por el Frente Ciudadano (PAN, PRD y MC), Carlos Quintana o Antonio Soto; por el PRI, Daniela de los Santos; por Morena, Alfredo Ramírez o Raúl Morón Orozco, y como candidato independiente, Alfonso Martínez Alcázar. ¡Hagan sus apuestas señores!

¿Quién miente, Carlos Quintana o Alfonso Martínez?

El diputado Carlos Quintana asegura haber encontrado información falsa proporcionada en el segundo informe de Alfonso Martínez Alcázar; el legislador aduce que de acuerdo con el portal www.pai.morelia.gob, del propio Ayuntamiento de Morelia, la actual administración municipal ha ejecutado 374 obras entre 2016 y 2017, lo que se traduce en el 70 % de lo afirmado por el alcalde Alfonso Martínez en el informe, donde dijo que se habían logrado 500 obras en su gestión.

Incluso, Quintana hizo un llamado a la Auditoría Superior de Michoacán a revisar si las obras ya ejecutadas se pagaron a un precio justo o si se sobrevaloraron las obras. La respuesta no se hizo esperar por parte de Alfonso Martínez, quien respondió que ante las elecciones de 2018 los interesados en ser candidatos no tienen nada que presumir, entonces usan el golpeteo para tener presencia en los medios de comunicación. “Me gustaría que hablaran de su trabajo, de lo que han logrado, de sus iniciativas de ley y de lo que han logrado por Michoacán”, insistió el alcalde independiente, quien seguramente solicitará licencia en abril próximo para la reelección por el municipio de Morelia.

¿Quién tiene la razón? Sólo habrá que revisar con detenimiento el sitio www.pai.morelia.gob.

El Registro Civil de Michoacán

En una charla con el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, entre los varios temas abordados destacó el funcionamiento del Registro Civil del estado, el cual ha tenido que modernizarse bajo la dirección de Hugo Gama Coria, quien le dio un giro a la atención ciudadana en temas como la expedición de actas de nacimiento vía Internet, los servicios gratuitos en los Estados Unidos, campañas de regularización, matrimonio igualitario, archivo digital y reconocimiento de género y apellido materno antes que el paterno.

Incluso la recaudación ha ido en aumento en una comparación entre 2015 y 2016, al aumentar un 35%, lo cual se espera superar este año, de acuerdo con fuentes gubernamentales.

Por cierto, los detractores de Hugo Gama lo ponían prácticamente fuera del Registro Civil antes de los relevos que anunciara el gobernador Silvano Aureoles, y no sólo no sucedió, sino que con la ratificación de Adrián López Solís como hombre fuerte de la administración estatal, también Gama Coria queda fortalecido en su actual cargo.

¿Será cierto?

Que tras el espaldarazo del gobernador Silvano Aureoles al secretario de Gobierno, Adrián López Solís, varios se quedaron con un palmo de narices, ya que López Solís quedó como el inamovible de esta administración y más fortalecido que nunca.