Por: Juan Carlos Martínez Samaguey/@MrtinezSmaguey

Estados Unidos (MiMorelia.com).- Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, criticó en su cuenta de redes sociales que los medios son enemigos del pueblo.

El mandatario dio nuevamente de qué hablar luego de que tuiteó: “Los MEDIOS DE NOTICIAS falsas (fracasados @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) no son mi enemigo, ¡son enemigos del pueblo americano!”

Tras las declaraciones en las que llamó fracasados a cadenas como The New York Times, NBC, ABC y CNN, el magnate fue severamente tundido en la misma red social y fuera de ello tras la polémica declaración.

Entre los periodistas que alzaron la voz se encuentra Michael Beschloss, de NBC, quien comparó este hecho al ocurrido en 1992 en el que Nixon le dijo a Kissinger que la prensa era el enemigo, aludiendo al recordado Watergate.

“En la cinta de diciembre de 1972, Nixon dijo a Kissinger, ‘La prensa es el enemigo, el establecimiento es el enemigo, los profesores son el enemigo'”, reza un tuit:

On December 1972 tape, Nixon told Kissinger, “The press is the enemy, the establishment is the enemy, the professors are the enemy." — Michael Beschloss (@BeschlossDC) February 17, 2017

Otro de los inconformes declaró: “‘Enemigo del pueblo’, ¡Vaya, eso definitivamente no se escucha fascista”, apuntó Christopher Hayes, colaborador de NBC.