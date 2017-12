Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Durante el 2017 predominaron los encuentros internacionales para la calificación al Mundial de Rusia 2018, así como encuentros amistosos destacados de México, por eso hacemos un recuento de los 10 mejores momentos que nos regalaron las Selecciones Nacionales en su camino hacia la justa mundialista:

10.- Australia vs Honduras: El encuentro de ida disputado en el Cuscatlán de Honduras finalizó con un 0-0 “en favor de los australianos”, pues en el partido de vuelta la selección oceánica no tuvo mucha dificultad de vencer a los centroamericanos; el partido culminó con un 3-1 y con los sueños de los catrachos de asistir de nueva cuenta a un Mundial.

9.- Bélgica vs México: Partido amistoso disputado en el país europeo, ambos equipos llegaban ya clasificados al Mundial. Bélgica es considerada como una de las mejores selecciones actualmente en el mundo, por lo que el empate 3-3 con un Chuky Lozano en otro nivel asombró hasta a los más pesimistas.

8.- Ecuador vs Argentina: El equipo albiceleste llegaba a este partido, el último de las eliminatorias, obligado a ganar si no quería quedar fuera del Mundial. Ese día, sólo Lionel Messi tenía ganas de ir a Rusia, ese día, Messi apareció en Quito.

7.- Perú vs Colombia: Ninguno de los equipos llegaba con el boleto asegurado, sin embargo Colombia tenía mayores posibilidades de avanzar a la Copa del Mundo. El conjunto cafetalero comenzó ganando 1-0, pero Paolo Guerrero literalmente hizo temblar al país, pues se registró un sismo cuando cayó el gol peruano; calificaban a un Mundial por primera vez en 36 años.

6.- Italia vs Suecia: Partido de repechaje de la UEFA, el primer partido jugado en el Friends Arena de Suecia finalizó con el 1-0 del equipo local. Para el segundo encuentro, la selección italiana fue incapaz de hacer daño a la portería del equipo sueco, por lo que el cuatro veces campeón del mundo quedaba fuera del torneo por primera vez en 60 años.

5.- Irlanda vs Dinamarca: Encuentro de repechaje de las eliminatorias de la UEFA, el primer partido jugado en tierra danés concluyó 0-0, por lo que Irlanda tenía mayores posibilidades de avanzar por cerrar la llave en casa, pero al final, con un Christian Eriksen inspirado, Dinamarca terminó goleando 1-5.

E a Dinamarca é outra seleção que garantiu a sua presença na Copa do Mundo da Rússia. Foi até Dublin e goleou a Irlanda por 5 a 1, com direito a hat-trick do Eriksen! 🇩🇰 pic.twitter.com/V63SfZNkLF

— Arte Virtual FC (@artevirtualfc) 14 de noviembre de 2017