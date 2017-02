Por: Polette Medina

Estados Unidos (MiMorelia.com).- La ex pareja presidencial de Estados Unidos, Michelle y Barack Obama, no deja de sorprender a las personas en redes sociales pues en esta ocasión mostraron una vez más cuánto amor se tienen. Todo comenzó con un tuit que Barack publicó: “Feliz Día de San Valentín @michelleobama! Casi 28 años contigo pero siempre se siente como nuevo” que hasta el momento lleva más de 158 mil retuits y más de 591 mil me gusta.

Happy Valentine’s Day, @michelleobama! Almost 28 years with you, but it always feels new. pic.twitter.com/O0UhJWoqGN — Barack Obama (@BarackObama) 14 de febrero de 2017

Pero Michelle no se quedó atrás y dos horas después contestó: “Feliz día de San Valentín al amor de mi vida y a mi compañero de isla preferida, @BarackObama. #valentines” junto con una fotografía de los pies descalzos de ambos en una playa del Caribe en la que están pasando unos días de descanso.

Luego de esto, usuarios de Facebook y Twitter comenzaron a hablar sobre estos melosos mensajes siendo tendencia en las redes por un par de horas.

Los Obama siempre se caracterizaron durante su mandato en mostrarse respeto, cariño y mucho amor tanto ellos como pareja como con sus hijas Malia y Sasha Obama frente a las personas, un gran ejemplo a seguir para muchos, y qué mejor que este día en el que se festeja el amor y la amistad.