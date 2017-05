Morelia, Michoacán (Boletín).- Las actividades de la Expo Fiesta Michoacán 2017 continúan, y esta noche en el Teatro del Pueblo se presentarán Los Recoditos.

La banda sinaloense estará en el escenario minutos después de las 21:00 horas para compartir su ritmo ante sus fans michoacanos y visitantes de otros estados, quienes podrán corear éxitos como Me estás gustando, Mi último deseo, Me tocó perder, Me sobrabas tú, Cuando te entregues a él, entre muchos otros.

Otra de las grandes atracciones de la Expo Fiesta Michoacán son los juegos mecánicos para disfrutarlos, el público puede comprar su pulsera mágica a un costo de 150 pesos, con la cual puede subirse a todos los juegos todas las veces que quiera durante el día que la adquiriera.

De igual forma, este domingo en punto de las 16:00 horas, se llevará a cabo la primera eliminatoria del Torneo Estatal de Toros de Reparo, en el que competirán 24 ganaderías.

A las 15:00 horas se realizará la exhibición de patinaje artístico sobre hielo. En el espectáculo estará Donovan Carrillo, el máximo exponente nacional varonil de patinaje artístico sobre hielo.

La información oficial sobre la Expo Fiesta Michoacán 2017 sólo es difundida en el portal de Internet http://www.expofiestamichoacan.mx/, en el Twitter @ExpoFiestaMich y en el perfil de Facebook www.facebook.com/ExpofiestaMich.