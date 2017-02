Venustiano Carranza, Michoacán (MiMorelia.com/RED 113).- Durante la noche del domingo un numeroso grupo de personas tomó las instalaciones de la presidencia municipal con la exigencia de que un detenido fuera liberado, la situación desató un fuerte operativo por parte de los elementos de la Policía Michoacán, cuyos mandos privilegiaron el diálogo con los quejosos, pero al haber una respuesta negativa de éstos se hizo el uso legal de la fuerza pública y los inconformes fueron desalojados.

Trascendió en el sitio del acontecimiento que eran alrededor de 150 manifestantes, entre mujeres y hombres, los que llegaron al Palacio Edilicio y tomaron el control del mismo, además bloquearon las calles en torno al lugar con llantas y piedras, los neumáticos fueron incendiados con el objetivo de que las autoridades no pudieran ingresar.

Ante el escenario los efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) arribaron al área y exhortaron a los quejosos a liberar las instalaciones del ayuntamiento, no obstante éstos se rehusaron y dijeron que no lo harían hasta que no liberaran a un detenido que les interesaba, quien según voces oficiales estaría ligado a un grupo delincuencial que opera en la región.

Fue así que los policías antimotines replegaron a los inconformes y de esta manera retomaron el control de la presidencia municipal sin que pasara a mayores. Desde las primeras horas de este lunes los granaderos continúan en el resguardo de la alcaldía para garantizar la seguridad de los trabajadores y también que los usuarios.