Por: Jennifer Aguirre

Ciudad de México (Rasainforma.com).- No cabe duda que ahora con cualquier cosa alguien puede hacer el negocio de sus sueños, pero, ¿una máquina de likes y seguidores? ¿Alguna vez lo imaginaste?

Pues en Rusia existe una famosa máquina que por 50 rublos rusos (89 centavos de dólar), puedes obtener “100 likes” y si tienes un dólar con 77 centavos puedes comparte un seguidor en Instagram, qué loco ¿no?

Pero bien estos likes no son sinceros, es preferente tener el famoso like de la tía pero al menos va dedicado con mucho amor. En Twitter circula este tweet: “Rusia toma los peores excesos del capitalismo al extremo, así que aquí tienen una máquina expendedora de ‘Likes’ para su Instagram”.

Russia takes the worst excesses of capitalism to the extreme, so here’s a vending machine in a mall for buying Likes for your Instagram pics pic.twitter.com/ZZt189opgd

— Alexey Kovalev (@Alexey__Kovalev) 5 de junio de 2017