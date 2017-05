Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Es mi primera vez en Morelia y me acabo de enamorar, me siento en casa, de verdad lo digo de corazón, desde que llegué. A que me quedo” comentó el cantante Marc Anthony en el marco de su presentación en el Teatro del Pueblo de la Expo Fiesta Michoacán.

Minutos después de las 21:00 horas el cantante puertorriqueño apareció en el escenario para interpretar el tema Valió la pena con el que conquistó al público presente. Y hubo alguien fue el segundo tema del intérprete con el que puso a bailar a más de una pareja en la explanada en la que los ritmos tropicales y de salsa se sintieron a flor de piel, más aún cuando por unos minutos dejó el micrófono para tomas las baquetas de la batería.

De entre los asistentes la más afortunada fue a una pequeña con síndrome de down, a quien el ganador del Grammy describió como “su novia Morelia” y consintió con un beso y una abrazo.

El artista, que ha dado muestras y declaraciones del cariño y admiración que le tiene al difunto Juan Gabriel, incluyó en su repertorio el tema Abrázame muy fuerte, de la autoría del originario de Parácuaro, Michoacán.

Los movimientos de cadera del cantante con casi 30 años de trayectoria sobre el escenario y los “solos” de cada uno de sus músicos dieron a los miles de presentes una velada inolvidable al ritmo de la salsa que alcanzó la cúspide con el tema Vivir mi vida.